Une nouvelle vidéo pour le film d’animation The Irregular at Magic High School

Outre la série TV signée Madhouse qui nous est parvenue en 2014 et disponible chez Wakanim, The Irregular at Magic School aura droit à son film d’animation. La sortie au Japon est prévue pour le 17 juin prochain.

.

C’est le studio 8-bit (Infinite Stratos) – et non Madhouse – qui sera en charge de ce long-métrage avec Risako Yoshida qui revient à la manœuvre après s’être occupé de plusieurs storyboard sur le format TV. Taku Iwasaki continue de s’occuper des OST. Rouages essentiels, l’auteur du roman Tsutomu Satou et l’illustrateur Kana Ishida (chara-designer sur Aquarion Evol) restent à l’écriture, au chara-design et à la direction de l’animation. Au Japon, Mahouka Koukou no Rettousei compte 21 volumes sortis depuis 2008.

Tatsuya et Miyuki ont ici terminé leur première année à l’Académie et profitent es vacances d’été. Cela ne durera pas bien longtemps puisque le film introduit un nouveau personnage, la jeune Kokoa, qui a deserté la base de la Navy et trouve refuge sur l’rchipel Ogasawara, là ou notre duo passe du bon temps

Source : ANN