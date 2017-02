@Anime : une édition collector à venir pour l’anime Gate

Le teasing n’a trompé personne, ou presque. L’éditeur @Anime avait posté, sur son compte Twitter, une photo que les fans on vite traduit par une annonce liée à la licence Gate. C’est donc officiel : l’anime arrivera chez @Anime avec une édition collector.

Peu d’information ont filtré : on sait déjà que ce ne sera pas un intégral, mais une séparation des deux saisons agrémentées de bonus et goodies. Les prix et dates de sorties restent à connaître.

Réponse Mini-Jeu: c’est #GATE. qui sera dans une boîte métal avec tshirt & livret couleur. Vous avez été nombreux à deviner ! Sortie 23/05 pic.twitter.com/SasGD7sRiF — All the Anime France (@alltheanime_fr) 21 février 2017

Gate est une série de 24 épisodes réalisée en 2014/15 par le studio A-1 Pictures et Takahiko Kyogoku (40 épisodes de Fairy Tail, orange, Accel World). C’est Wakanim qui diffusait cette jolie production reposant sur l’écriture de Takumi Yanai.

Résumé Wakanim :

“En plein milieu de Ginza, à Tokyo, une porte géante apparaît. En déferlent des hordes de soldats, monstres et dragons dont l’invasion est rapidement stoppée par les Forces japonaises d’autodéfense. La contre-attaque ne se fait pas attendre : un petit contingent de troupes nipponnes passe à son tour de l’autre côté de la porte pour y découvrir un pays de magie, d’elfes et de trolls. Yoji ITAMI, soldat féru de fantasy, fait partie de cette expédition en route pour découvrir ce nouveau monde et braver ses nombreux dangers”.

Source : @Anime