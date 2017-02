La série d’OAV Ghost in the Shell Arise (VF) arrive sur J-One en mars

Dans l’importante expression de la série Ghost in the Shell, la chaîne J-One a décidé de piocher parmi les dernières productions avec la saga Arise. Ainsi, chaque dimanche à partir du 5 mars prochain à 22h30, la chaîne proposera un des 4 films de cette production, en version française.

Réalisée en 2013 par Kazuchika Kize et les forces conjointes de Production I.G et Orange (3DCGI, Active Raid, Black Lagoon), cette série de 4 OAV bénéficie d’une très belle qualité technique. Le réalisateur, qui signe aussi le chara-design, a été élevé à bonne école. Responsable de l’animation sur Blood the last Vampire ou la saga Patlabor, cet animateur (Letter to Momo, Roujin Z) a dirigé plusieurs épisodes d’Haikyu!! ou plus récemment Joker Game.

À ses côtés, nous retrouvons Cornelius (Appleseed) aux compositions musicales et Tow Ubukata (Le Chevalier D’Eon, Mardock Scramble) au script.

Résumé J-One :

“Plongez dans le monde futuriste et cyberpunk de l’héroïne Motoko Kusanagi, cyborg et hacker chargée par le chef de la section 9 Daisuke Aramaki, d’enquêter sur un attentat visant un trafiquant d’armes soupçonné d’être lié à la mystérieuse organisation 501. Une aide précieuse qui ne suffit pas néanmoins à effacer les doutes quant à la possible implication criminelle de Motoko dans plusieurs affaires…”.

