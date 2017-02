L’anime Boruto -Naruto Next Generations- arrive sur ADN le 5 avril !

La plateforme simulcast ADN vient d’officialiser la programmation de la série Boruto -Naruto Next Generations-. L’anime arrivera donc en VOSTFR et en H+1 le 5 avril dans le catalogue.

S’appuyant sur un scénario original, cette nouvelle production autour de la saga Naruto a très récemment dévoilé son staff. C’est Noriyuki Abe (Naruto Shippuden) qui sera le réalisateur principal, accompagné d’Hiroyuki Yamashita (film Boruto) à la direction au sein du studio Pierrot. Ulkyô Kodachi est en charge du script, pendant que le célèbre duo Tetsuya Nishio / Hirofumi Suzuki s’occupera de l’animation et du chara-design. Enfin, Hideyuki Uena (NANA) est à la direction artistique, et Yasushi Nagura (The Future Diary) aux effets sonores.

Le casting :

Résumé ADN :

“L’intrépide Boruto Uzumaki a Naruto pour Papa. Sarada Uchiwa est dotée d’un potentiel extraordinaire : quoi de plus normal pour la fille de Sasuke et de Sakura ? Quant au flegmatique Mitsuki, qui a-t-il pour père ?

Tout trois vont devoir affronter les premières épreuves de l’adolescence. En l’absence de son père, accaparé par son rôle de chef, Boruto saura-t-il suivre le bon chemin ? Quel nouveau danger plane sur Konoha et le monde ninja ?”.

Source : ADN