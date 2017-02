Une 4e saison annoncée pour l’anime La Fille des Enfers

Jigoku shôjo, ou La Fille des Enfers en français, va avoir droit à une quatrième saison anime. C’est le magazine Tsutaya qui révèle l’information. La diffusion est espérée pour juillet au Japon.



La Fille des Enfers est une série créée en 2005 par le studio DEEN et réalisée par Takahiro Omori (Durarara!!), avec des suites produites en 2006 puis 2008. En dépit de sa faible qualité technique, elle a rencontré un certain succès en France, notamment grâce à à sa thématique (la vengeance) mais aussi une jolie direction artistique signée Yoshinari Hishinuma (Niea_7, Code Geass) et un chara-design de Mariko Oka (Ghost Hound). Aucune information n’a filtré sur le staff de cette nouvelle saison.

C’était Kaze (et non Kazé) qui avait distribué les 3 coffrets DVD de cette série comptant 3×26 épisodes mais aussi 3 manga chez Pika.

Résumé :

“Trahis et maltraités par les personnes en qui ils avaient confiance, des hommes et des femmes de tous âges contactent la mystérieuse Fille des Enfers pour qu’elle les libère de leurs tortionnaires. Tel un puissant poison, cette série distille une série de contes d’horreur moderne, où la banalité du quotidien prend forme dans la violence psychologique des rapports humains. Une réalisation frissonnante et torturée”.

Source : ANN