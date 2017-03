Teaser et casting pour Infini-T Force, la nouvelle série Tatsunoko

C’est le site officiel de Tatsunoko Production qui révèle le staff de sa nouvelle série entièrement réalisée en 3DCG, Infini-T Force. La diffusion est attendue en octobre sur la chaîne NTV au Japon.

Infini-T Force réunie sous la même bannière ses plus beaux héros tels que Tekkaman, Casshern, Gatchaman et Hurricane Polymar afin de fêter les 55 ans de la société (un film live Hurricane Polymar et une série Time Bokan 24 sont aussi en préparation). Attention, l’histoire sera différente de celle du manga Infini-T Force ~Mirai no Byōsen~ (Infini-T Force: Writing Line of the Future), signé Ukyô Kodachi (Boruto) et paru en 2015. L’histoire originale place la jeune Emi en possession d’un crayon pouvant donner vie à ce qu’elle crée. Prise dans un braquage, elle imagine alors un héros pouvant la sauver…

Du côté de la production, Kiyotaka Suzuki (Psycho Pass 2) mène l’anime chez Digital Frontier (Le Garçon et la Bête). Toshiya Ono supervise le script, tandis qu’Oh! Great est au chara design des personnages originaux de l’anime. Le design des héros est lui signé Keiichi Satou (The Big O), et ceux des mecha Koji Nakakita (Gatchaman Crowds). Enfin, Tomokazu Seki ( Fate/stay night ‘s- Gilgamesh, Psycho-Pass ‘- Kōgami) interprétera Gatchaman G-01/Ken Washio..

Source : ANN