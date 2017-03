Kiss Me Host Club arrive en mai chez Soleil

Nachi Yuki, connue pour avoir fait Come to me et I’m the only wolf, revient avec son nouveau manga Kiss Me Host Club. Parue pour la première fois en 2009 dans le magazine Ribon au éditions Shueisha, la série comptera trois tomes : le tome 1 sortira le 10 mai en librairie au édition Soleil au prix de 6.99€.

Synopsis :

“Salut ! Je m’appelle Mako Anzai et j’ai 15 ans ! Ce printemps a commencé pour moi la vie merveilleuse de lycéenne ! Enfin, c’est ce que je croyais ! Mais voilà que je me retrouve embauchée comme bonne à tout faire du « Club d’Hôtes » ! Vous savez ces garçons trop mignons que tout le monde adore ? En fait, ils sont tous plus farfelus les uns que les autres ! L’un d’eux m’a même soudainement volé un bien précieux… !?”

Source : Soleil