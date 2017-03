Le manga Die & Retry (Tsuyokute New Saga) chez Delcourt Tonkam en mai

Delcourt/Tonkam vient d’annoncer l’acquisition du titre Die & Retry (Tsuyokute New Saga), avec la sortie du premier tome programmée au mois de mai.

Adaptée du light novel éponyme, cette série d’heroic fantasy est publiée au Japon par Alpha Polis depuis 2014 et compte 4 tomes sortis à ce jour. Elle conjugue les dessins de Jun Miura et un script de Masayuki Abe donc.

Résumé Delcourt/Tonkam :

“De quoi ça parle : Après quatre ans de guerre qui ont presque détruit le monde, Kaïl et ses alliés lancent une attaque suicide sur le château du Roi démon et tuent ce dernier. En tentant de saisir l a source du pouvoir, Kaïl perd connaissance. Il se réveille, quatre ans en arrière dans son village natal qui aurait dû être détruit. Bien que son physique ne soit pas encore adapté au combat, il a conservé ses souvenirs et va les utiliser pour repartir à l’aventure et sauver le monde !”.

Source : Delcourt/Tonkam