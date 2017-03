Ghost & Lady” : les légendes du Black Museum de Fujita Kazuhiro chez Ki-oon

L’éditeur Ki-oon publiera le diptyque Ghost & Lady (Kuro Hakubutsukan), signé Fujita Kazuhiro. Le premier tome arrivera le 27 avril au prix de 8.65 euros. La nouvelle collection dark fantasy développée avec les éditions Kodansha, Black Museum continue donc de grandir.

Fujita Kazuhira (Ushio et Tora) est bien connu des lecteurs de Ki-oon puisqu’il est l’auteur derrière le one-shot Springald. Ghost & Lady est un seinen bien plus récent, datant de 2014.

Résumé Ki-oon :

“Au XIXe siècle, le théâtre royal de Drury Lane est connu pour être hanté par un spectre terrifiant. L’homme, vêtu d’un long manteau gris et coiffé d’une perruque poudrée et d’un tricorne, n’apparaît que lors des premières de pièces vouées au succès ! L’homme en gris, ou Grey, comme il souhaite qu’on l’appelle, aime les pièces de qualité pour une raison bien particulière : c’est quand les gens sont captivés par le spectacle que les esprits enragés nés de leurs sentiments négatifs s’apaisent et se taisent enfin. Le silence, le calme, c’est à cela qu’il aspire !

Des monstres créés par des âmes torturées, il en a vu dans son existence de fantôme. Mais rien ne l’avait préparé à sa rencontre avec Florence Nightingale… La jeune fille de bonne famille débarque un jour à Drury Lane, avec sur ses épaules l’esprit le plus énorme et le plus terrifiant qu’il ait jamais vu ! Indifférent à son entourage, c’est l’âme de sa propre créatrice que ce dernier réduit en lambeaux à longueur de journée… Plus étonnant encore, Florence voit Grey ! Le pas décidé et le regard triste, elle lui lance une supplique : “Tue-moi…” Ces mots scellent le sort de ces deux êtres que tout oppose, pourtant liés par un destin plus fort que la mort…”.

Source : Ki-oon