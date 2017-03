Netflix : Un projet original Devilman dans les cartons ?

Dans son service Japonais, la plateforme Netflix liste cette semaine un “ Netflix Original Devilman ” (retiré depuis que la news est sortie) sans pour autant donner d’aperçu ou de teaser. En revanche, signe que le projet est concret, un premier résumé est avancé, reprenant la base d’un titre phare de Gô Nagai.

Après avoir proposé la version anime de 1972 ou plus récemment celle de 2015 Cyborg 009 VS Devilman, Netflix va donc s’orienter vers une production originale. Le site Catsuka est en tout cas particulièrement confiant sur le sujet, comme le laisse présager ce tweet….Reste à voir le format du projet (Anime ? Live ? Série ?) et si le service européen de Netflix l’accueillera.

Netflix lists original Devilman project based on Go Nagai’s manga (and I’m sure that it will be well directed https://t.co/zlCtRZMoNH pic.twitter.com/nEQNCqSd0p

— Catsuka (@catsuka) 2 mars 2017