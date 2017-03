[Rappel] Le film Genocidal Organ au Grand Rex le 10 mars (+ lien de réservation)

Il est le 3e et dernier segment très attendu de l’adaptation des écrits d‘Itoh. Après The Empire of Corpses (WIT Studio) et Harmony (4°C), Genocidal Organ sera proposé dans le cadre du programme Paris Loves Anime. Et c’est le 10 mars, au Grand Rex de Paris, que le prochain épisode vous attend.

Réservez vos billets !

Le projet, d’abord confié Manglobe, a faillit tombé à l’eau avec la faillite du studio. Cette résurrection s’effectue sous la coupe de Shuko Murase, émérite réalisateur d’Ergo Proxy, chez Geno Studio. Initialement prévu pour octobre 2015, Genocidal Organ arrive un an plus tard à l’occasion du Tokyo International Film Festival, ce qui est en soi un petite performance à la vue des événements. Pour autant, il est bon de rappeler que Geno Studio a repris une partie des travaux en cours, et s’est donc évité de tout (re)bâtir.

Le chara-design continue d’être assuré par redjuice et la musique par Yoshihiro Ike (Dead Leaves, Rage of Bahamut, Tiger & Bunny).

Le casting :

Clavis Shepherd – Yûichi Nakamura (Clannad, Dimension W)

(Clannad, Dimension W) Rockwell – Akio Ohtsuka (Black Jack, Durarara!!)

(Black Jack, Durarara!!) Realand – Kaito Ishiwaka (GATE, Heavy Object)

(GATE, Heavy Object) Lucia – Sanae Kobayashi (Accel World, D.Gray-man)

(Accel World, D.Gray-man) Williams – Satoshi Mikami (Black Butler: Book of Circus, Blood Blockade Battlefront)

(Black Butler: Book of Circus, Blood Blockade Battlefront) John Paul – Takahiro Sakurai (Ajin, Divine Gate)

(Ajin, Divine Gate) Alex – Yûki Kaji (L’Attaque des Titans, Dimension W)

Résumé @Anime :

“Depuis le jour où la ville de Sarajevo a été dévastée par une arme nucléaire de construction artisanale, la guerre contre le terrorisme a littéralement explosé. Les grandes démocraties se sont transformées en états militaires et les pays en voie de développement sont assaillis par une vague de génocides. Un mystérieux américain du nom de John Paul semble être à l’origine de l’effondrement du monde moderne. L’agent Clavis Shepherd des forces spéciales est chargé de traquer ce mystérieux inconnu et de trouver le véritable cœur des ténèbres – un organe génocidaire”.

Source : @Anime