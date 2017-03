To Love-Ru -Trouble- Darkness : un OVA pour fêter les 10 ans de la série

L’éditeur Shueisha, via son magazine Weekly Shônen Jump, annonce la production d’un nouvel anime, To Love-Ru Trouble Darkness OVA.

C’est avec book collector de ce titre signé Kentaro Tabuki et Saki Hasemi que l’OVA sera proposé, fêtant les 10 ans de la saga. Avec en titre Trouble Chronicle, le bundle sera gonflé par une carte collector et vendu au prix de 6000 yens, soit près de 49 euros environ. Les précommandes ouvrent le 6 juin, et la livraison est annoncée au 4 août.

Niveau contenu, Trouble Chronicle proposera aussi 2 chapitres spin-off en bonus qui seront publiés en mai-juin dans le Jump SQ, ainsi que des fan-art et autres illustrations couleurs. Pour rappel, le manga To Love-Ru compte 18 tomes depuis ses débuts en 2006, tout comme sa suite, To Love-Ru Darkness, entamée en 2010 et disponible chez Tonkam. C’est en 2012 que la première adaptation anime a vu le jour, via le studio Xebec.

Source : ANN