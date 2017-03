Décès de la mangaka Mutsumi Tsukumo (Mutsumi Kitagawa)

C’est le journal Asahi Shimbun qui rapporte la triste nouvelle : Mutsumi Kitagawa, plus connue sous son nom d’artiste Mutsumi Tsukumo, nous a quittés ce samedi 4 mars à l’âge de 65 ans, succombant à un cancer des poumons.

Si l’artiste demeure encore inédite chez nous, elle fut une auteure émérite au Japon. C’est en 1967 avec Yukiko no Hoshi que sa carrière commencera avant de s’étendre sur plus d’une quarantaine de titres.C’est notamment Ore wa Otoko da! (photo), en 1970, qui donnera plus d’ampleur à sa carrière puisque l’oeuvre connaîtra un succès certain dans les pages du Weekly Seventeen, en plus d’une adaptation live.

Pour être complets, précisons qu’elle a remporté par deux fois le Nihon Mangaka Kyôkai Shô (Japan Cartoonists Awards) dans la catégorie Excellence. Avec Irodori no Koro en 1976, puis via Yami no Hate kara (pré-publiée dans le YOU, Shueisha) en 1993.

Source : ANN