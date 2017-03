L’artiste Shonen (Outlaw Players) en dédicace à la librairie Manga Toys de Paris

L’artiste français Shonen (BB Project) sera en dédicace ce vendredi 10 mars, de 17h à 19h30, à la librairie Manga Toys (11 rue Keller 75011 Paris).

À cette occasion, le 4e tome de sa dernière série, Outlaw Players chez Ki-oon, sera en vente et l’auteur fera “un dessin(limité aux 20 premières personnes) ou signature sur un tome de la série au choix ou sur un ex-libris exclusif ” précise le libraire. Pour obtenir une dédicace, un ticket vous sera donné le jour même(40 tickets maximum) : premiers arrivés, premier servis !

Si le background d’Outlaw Players n’est pas le plus original qui soit, le talent et la progression de Shonen sont certains. Amenée par un encrage de plus en plus fin, cet amoureux d’Oh! Great se bonifie page après page et s’affirme comme un très bel espoir français au poste.

Résumé Ki-oon :

“Dans Thera, jeu en ligne révolutionnaire ultra-réaliste et à l’univers quasi-infini, chacun peut devenir ce qu’il désire, et vivre d’incroyables aventures !

Mais pour Sakuu, la première immersion tourne au cauchemar : incapable de se déconnecter, il se retrouve prisonnier d’un monde virtuel peuplé de créatures assoiffées de sang ! Sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins, qui sait ce qu’il adviendra de lui s’il perd la vie dans Thera… Et il n’est pas le seul : sa route croise celle d’autres joueurs victimes du même problème. Pour ces « Outlaw Players », le game over n’est pas une option. Quelle que soit la cause du bug, Sakuu et ses compagnons n’ont pas le choix : ils doivent s’endurcir, explorer, apprendre, et surtout … survivre !”

Source : Manga Toys pour AnimeLand