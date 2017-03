Une date de diffusion pour l’anime Atom the Beginning

C’est via son site officiel qu’Atom the Beginning dévoile un nouveau visuel et livre surtout plusieurs infos concernant sa diffusion. Ainsi, c’est le 15 avril sur la chaîne NHK puis le lendemain sur le service Amazon Video Prime Japan que la série débarquera.

Basé sur la version papier de Tetsuro Kasahara (distribuée chez nous par Kana), le projet réunit trois studios : OLM (Pokémon), Production I.G et Signal.MD (Cyborg 009 Call of Justice). Katsuyuki Motohiro (film live Ajin) et Tatsuo Sato (Ninja Scroll TV) dirigent le film, accompagnés de Takahiro Yoshimatsu (Trigun) au chara-design. Rappelons également que Masami Yuki (Patlabor) a participé à la conception de plusieurs robots dans la version originale dont le 4e volume est sorti le 5 décembre dernier au Japon.

Notons enfin que l’anime sera projeté en avant-première, le 26 mars prochain lors de l’AnimeJapan 2017 qui se tiendra à Tokyo.

