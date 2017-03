La série Gantz (Gonzo) sur Game One à partir du 13 mars

À partir du lundi 13 mars, et chaque jour à 22h30, la série anime Gantz (26 épisodes) sera diffusée sur la chaîne Game One dans un version française.

Adaptation du manga d’Hiroya Oku et dont l’ambition n’est pas toujours maîtrisée de la part du studio Gonzo, Gantz bénéficie quand même du grand talent d’Ichiro Tano (Macross). Pour porter le chara-design, c’est un autre grand nom qui est choisit, Naoyuki Onda (Berserk, Ergo Proxy), également en charge de la direction d’une animation pas toujours très heureuse quand il faut intégrer des éléments numérique. La série demeure malgré tout une belle expérience et symbolise toute l’identité d’un studio ne jouant plus les premiers rôles sur la scène anime.

Attention, le visionnage est déconseillée aux moins de 16 ans. La série est en effet assez violente !

Résumé Game One :

“Kei pensait qu’il était mort. La seule chose dont ce jeune homme se rappelle, c’est le train qui l’a percuté. Or, le voilà dans une pièce entouré d’inconnus avec au centre, une étrange sphère noire : « Gantz ». Entre réalité et mort, le voilà assigné lui et tous les autres à une mission des plus terribles. Est-ce un jeu ? Un cauchemar ? Si Kei échoue dans sa mission, il mourra à nouveau”.

