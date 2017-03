TBT : Get Backers

Double jubilé pour le shônen apparu au tournant du siècle ! Get Backers célèbre à la fois le dixième anniversaire de son dernier volume, et les quinze ans de la série TV !

Quand les habitants de Shinjuku ont perdu ce qui était le plus cher à nos yeux, ils peuvent se tourner vers les Get Backers pour le retrouver. Ses deux membres, Ginji Amano (capable de produire de l’électricité) et Ban Midô (doté d’une force herculéenne et de dons d’hypnose plongeant sa victime dans une illusion criante de réalisme) exploitent leurs pouvoirs hors normes dans leurs enquêtes souvent bien plus glauques qu’ils ne l’auraient pensé…

Apparu en 1999 dans l’hebdomadaire poids lourd Shônen Magazine de Kôdansha, la série mêlant fantastique, policier et humour potache avec ses héros minables, puceaux et fauchés, s’étalera sur 39 volumes jusqu’en 2007, et donnera naissance à une série animée de 49 épisodes en 2002. Eclipsée par le succès colossal de One Piece, la série nourrit néanmoins encore beaucoup d’étagères de mangaphiles.

Depuis, le scénariste Yuya Aoki (un des nombreux pseudonymes de Shin Kobayashi) et Rando Ayamine ont récidivé avec Oniwaka to Ushiwaka : Edge of the World, relecture fantastique de l’ère Heian toujours en cours de publication depuis 2010. Le dessinateur reste décidément au cœur du succès puisqu’en parallèle, il scénarise depuis 2011 le carton Majestic Prince !