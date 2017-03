[Brève] L’anime Overlord aura droit à une saison 2

C’est via le second film (une compilation des évènements, Overlord : Shikkoku no Senshi ) Overlord que nous apprenons la production d’une deuxième saison de las série. Aucune date de programmation n’est connue, mais le studio Madhouse restera bien en charge du projet.

Adaptée d’une série de light novel écrite par Maruyama Kugane, l’anime de 13 épisodes est réalisé par Naoyuki Itô. Yukie Sugawara signe le script, et Takahiro Yoshimatsu (Trigun, Ninja Scroll) le character design et la direction artistique. Le manga est édité chez nous par Ototo.

Résumé ADN :

“Nous sommes en l’an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès, est sur le point de fermer. Momonga, le fondateur de la guilde dont la renommée n’est plus à faire, attend seul l’arrêt du jeu. Cependant au moment où le jeu est censé prendre fin, Momonga n’est pas déconnecté. Il reste seul et devient captif de l’univers du jeu, alors que les personnages non-jouables se retrouvent peu à peu dotés d’une conscience… Un nouveau monde dont les règles sont encore inconnues est sur le point de faire son apparition”.

Source : ANN