Le roman Jûni Taisen (12 Taisen) de NisiOisin va être adapté en anime

Bien connu du public français depuis son travail sur la saga Monogatari ou encore Death Note, l’écrivain NisiOisin verra son roman Jûni Taisen, lancé en 2015 au Japon et illustré par Hikaru Nakamura, être adapté en anime. La programmation, révélée par l’éditeur Shueisha, est prévue pour cette année.

Si ce fut le studio SHAFT qui a régulièrement porté à l’écran la saga Monogatari, c’est le jeune studio Graphinica, dont le carnet de commande grossit et récemment vu à l’oeuvre Expeled from Paradise et Chain Chronicle, qui sera en charge de cette adaptation. Si rien n’a filtré sur le staff, nous savons que Nobuhiko Okamoto ( Rin dans Blue Exorcist , Bakugo dans My Hero Academia ) interprétera le rôle principal, à savoir Usagi du Lapin. L’histoire nous mène en effet à suivre 12 guerriers, placés sous le signe du Zodiaques chinois, devant se battre pour voir leur vœux se réaliser.

Notons que ce n’est pas la première fois que NisiOisin collabore avec Hikari Nakamura. En 2015, ils avaient donné vie à un one-shot, Dōshitemo Kanaetai Tatta Hitotsu no Negai to Wari to Sōdemonai 99 no Negai.

