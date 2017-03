Glénat : un extrait pour la réédition de The Ghost in the Shell

C’est aujourd’hui que sort le premier tome de The Ghost in the Shell -Edition Perfect-, l’un des segments les plus importants de la carrière de Masamune Shirow, chez Glénat. Pour vous faire un petit peu plus saliver, l’éditeur donne accès gratuitement au premières pages du volume, dont certaines en couleurs !

Après la version de 1996, ce retour s’effectuera en 3 volumes (Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface et Ghost in the Shell 1.5: Human Error Processor) avec un sens de lecture d’origine, lettrage et onomatopées retravaillés : 358 pages par tome pour un prix unitaire de 14.95 euros.

