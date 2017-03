AnimeLand : découvrez le Mook Ghibli -Les artisans du rêve- chez Ynnis Editions

En partenariat avec AnimeLand, les éditions Ynnis annoncent l’arrivée d’un mook dédié à l’univers du grand studio Ghibli. Le livre sera mis en vente dès le 5 avril. Mais ce n’est pas tout.

Ainsi, ce livre (136 pages + 4 de couverture, 19,2 cm x 27 cm) réuni plusieurs analyses sur la production du célèbre studio (thématiques, critique de films…) et illustrations couleurs signées par quelques jolis noms du paysages français, à commencer par Tony Valente ( Radiant), Nicolas David (Meckaz), Camille Moulin-Dupré (Le Voleur d’Estampes) ou Guillaume Lapeyre (City Hall) mais aussi d’autres artistes comme l’excellent animateur Oussama Bouacheria. Le mook sera vendu au prix de 12,50 euros et proposera une couverture exceptionnelle (dorure à chaud, vernis sélectif et pelliculage soft touch).

Par ailleurs, une exposition gratuite se tiendra du 5 au 30 avril à Commune Image (8, rue Godillot 93400 Saint-Ouen Métro : Porte de Clignancourt). Nous vous annoncerons bientôt le programme précis de plusieurs événements qui s’y dérouleront…



Présentation éditeur :

“Fin 2016, Hayao Miyazaki refait parler de lui après son annonce de retraite, alors que la relève semblait assurée avec de dignes successeurs tels que Makoto Shinkai, et son film your name. qui bat tous les records, ou encore Mamoru Hosoda – bien que les deux réalisateurs aient des approches très différentes du cinéma. L’animation japonaise est de nouveau sous les projecteurs !

À l’heure où les activités du Studio Ghibli sont quelques peu latentes mais que tous les yeux restent braqués sur lui, ce mook était une évidence. Le moment est donc idéal pour crier notre amour pour l’animation, en faisant un focus tant mérité sur Ghibli : hommage au studio, ce mook est construit sous forme de rétrospective. Biographies, articles thématiques, chroniques, coulisses… Rien n’est occulté dans cet ouvrage pour mettre en valeur le travail de Ghibli. En bonus inédits, les lecteurs trouveront deux visuels de Miyazaki encore jamais diffusés en France, et surtout des dessins hommage réalisés par une sélection des meilleurs artistes français en lien avec le Japon !”.

Source : Ynnis/AnimeLand