TBT : Kenshin le Vagabond

Avec le 20e siècle, le manga original avait tiré sa révérence. Décliné depuis sur de multiples supports, Kenshin le Vagabond fait désormais son retour sous les pinceaux de Nobuhiro Watsuki !

Autrefois connu comme le légendaire assassin Battosai, Kenshin Himura a fait table rase du passé. Plus jamais il ne tuera, comme en témoigne son sabre à lame inversée ! Pourtant, il faut jouer des coudes en ce début d’ère Meiji, une période de réformes qui ne sont pas du goût des traditionnalistes… Le sabreur roux balafré décide alors d’apporter son soutien à la jolie Kaoru Kamiya qui cherche à protéger son dôjo, et va peu à peu découvrir le sombre passé de notre héros…

Publiés entre 1994 et 1999 au Japon, les 28 volumes de Kenshin le Vagabond ont fait partie des premiers titres à parvenir en France. Le succès y fut instantané pour cette histoire mêlant humour et tragédie, découpage nippon et encrage inspiré des comics dont Watsuki est fan. Mais ce n’était rien face au plébiscite des Japonais ravis d’y voir apparaître des figures légendaires comme les membres du Shinsengumi. Outre la série TV (95 épisodes entre 1996 et 1998) et le film d’animation de 1997, on citera les somptueuses OAV, sequel et prequel crépusculaires à la bande-son mémorable.

En 2012, le mythe est dépoussiéré par une adaptation live de Keishi Ôtomo (qui donnera lieu à une trilogie). A cette occasion, Watsuki abandonne un instant son manga inspiré du mythe de Frankenstein, Embalbming, pour proposer un reboot de Kenshin fidèle au long métrage. Il prend tant de plaisir à ces retrouvailles qu’il publie sporadiquement des spin-off et « chapitres cachés » avec le soutien de sa femme, Kaoru Kurosaki. Désormais libéré d’Embalming, le mangaka l’a annoncé officiellement : Kenshin revient pour une nouvelle histoire ce printemps, plus de vingt ans après ses débuts !