Crunchyroll : la saison 2 de Berserk disponible le 7 avril et s’annonce en DVD/Blu ray

Après avoir diffusé la 1er saison, Crunchyroll annonce aujourd’hui l’arrivée de la deuxième saison de l’anime Berserk. S’il vous faudra patienter jusqu’au 7 avril pour entamer cette suite, un épisode spécial (récapitulatif) est déjà accessible sur la plateforme de simulcast.

Pour poursuivre l’adaptation de l’oeuvre de Kentarô Miura (38 tomes disponibles chez Glénat), Shin Itagaki (Devil May Cry, quelques épisodes d’Une femme nommée Fujiko Mine) et LIDEN FILMS (The Heroic Legend of Arslan) sont de retour.

Enfin, Crunchyroll précise que l’anime Berserk est aussi prévu en DVD et Blu-ray en 2017 chez Universal France.

Résumé Crunchyroll :

“Porté par la rage qui enflamme son cœur, Guts poursuit sa quête de vengeance. Sur son chemin, des hors-la-loi sans scrupules, des esprits malfaisants et un enfant dévoué à Dieu. À chaque nouveau combat, devant chaque nouvel ennemi, il éprouve de plus en plus de haine et perd le peu d’humanité qu’il lui reste encore. Comment s’achèvera son voyage ? La réponse est tapie dans l’ombre et les ténèbres…”.

Source : Crunchyroll