IDP présente Omegaverse, son nouveau label Yaoi, avec le lancement de 2 titres !

L’éditeur IDP Home et la Collection Hana annoncent l’arrivée d’un nouveau label Yaoi dans son catalogue, l’Omegaverse.

Le terme désigne un univers de SF commun, dans lequel les hommes sont divisés en 3 catégories : alpha, beta et omega. Les alpha représentent les dominants et les omega les dominés (ils peuvent tomber enceinte). Cette tendance s’est développé via les fanfic US puis est arrivée au Japon avec un nombre important de Dojin (L‘Attaque des Titans, parmi les œuvres récentes). Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter ce très bon article du site spécialiste Yaoi Pulse.

Ainsi, pour lancer cette collection, deux titres sont dans le line-up: Taidama, Okaeri de Ichi Ichikawa et Yes, my destiny de Sachimo. IDP nous fait les présentations.

Yes, My Destiny :

En mai 2016, Sachimo sort, aux éditions Fusion Product, les deux premiers tomes de Yes, My Destiny. Le premier est centré sur Aoi (Omega) et Jiro (Alpha). Malgré ses deux parents Alpha et riches, Aoi est un omega qui se retrouve obligé de travailler en tant que serviteur. Jiro est l’héritier de la riche famille Saionji. De statut social et de type différents, ils devront passer outre les pressions et les traditions pour vivre leur histoire d’amour. Dans le 2ème volume, nous suivons Kudô (Alpha), majordome de la famille Saionji, amoureux de Miyauchi (Béta), ami d’enfance et ancien majordome de Aoi qui n’est pas du genre à se laisser faire facilement. Sachimo réussit parfaitement à retranscrire la lutte intérieur de Jiro qui se sacrifie pour honorer son statut et sa famille malgré ses sentiments pour Aoi. Ce dernier, quant à lui, prend sa vie en main malgré le rejet de sa famille. Il est déterminé et fidèle à son premier amour. Kudô est au premier abord très sévère mais face à Miyauchi il se montre tendre et patient. On découvre des personnages attachants, vivant dans un univers de castes rigides, devant lutter contre les coutumes et même contre eux-mêmes. Nominé aux Chil Chil Awards 2017 dans les catégories « Meilleurs mangas », « Meilleurs personnages seme » pour Jiro et Kudô, et « Meilleurs personnages uke » pour Aoi et Miyauchi, Kashikomarimashita, Destiny.

Taidame, Okaeri :

Ce manga, dont le tome 1 est paru aux éditions Fusion Product en 2016, nous raconte l’histoire d’amour et de famille de Hiromu (Alpha) et Masaki (oméga) Fujiyoshi et de leur mignon bébé Hikari. On ne peut que s’attendrir en découvrant le vie de ce couple, si amoureux et uni, et de leur enfant si attachant. Le graphisme des personnages, doux et fin, accentue le coté mignon et attendrissant surtout dans la cas d’Hikari auquel on ne peut pas résister. Fort de son succès, ce titre est toujours en cours au japon dans le magazine «The omegaverse Project» et est nominé dans la catégorie «Meilleurs mangas» pour les Chil Chil awards 2017.

Source : IDP