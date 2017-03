[Vidéo] La saga Eureka Seven revient avec une trilogie !

Après une formidable des série anime sortie en 2005 (composée de 50 épisodes) et en 2012 (Eureka Seven AO, 24 épisodes), assez impressionnantes sur le plan technique, la saga Eureka Seven revient avec une trilogie de longs-métrages dans la besace. Le premier segment se dévoile déjà en vidéo et la sortie est prévue pour 2017. Les deux autres films sortiront en 2018 et 2019.

Côté production, le studio Bones revient s’occuper de l’animation de cette trilogie baptisée Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution. La bonne nouvelle, c’est qu’une grande partie du staff d’origine est de retour. Tomoki Kyoda (réalisateur, RahXephon) et Dai Sato (script, Space Dandy) dirigeront la série, toujours accompagnés du chara-design Kenichi Yoshida et des mecha-designer de qualité, avec Shoji Kawamori (Macross), Masatsugu Saito (Expelled from Paradise) ou Shigeto Koyama (Gurren Lagann).

Niveau animateur, c’est là aussi la carte de la continuité qui est jouée, avec Shingo Abe pour l’animation des mecha et une direction générale menée par Ayumi Kurashima (Hunter x Hunter, Lettre à Momo). Notez aussi l’intégration de Shigeru Fujita, dont le C.V. est impressionnant : Pefect Blue, Stink Bomb, ou encore l’opening de My Hero Academia. Enfin, les compositions musicales seront gérées par Naoki Satô (Moyashimon), déjà présent sur les précédents formats d’Eureka Seven.





Les événements se déroulent 10 ans avant la première série et se centrent sur le Summer of Love, un cataclysme ayant largement amoindri la planète. Pour autant, le fond de l’histoire sera le même que celui d’Eureka Seven, mais avec une nouvelle fin, des scènes supplémentaires, d’autres retravaillées, et un casting différent. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure cette trame de base est modifiée.

Source : ANN