Pika Graphic : Nos Yeux Fermés arrive le 12 avril (+ extrait à lire)

Le label Pika Graphic accueillera un nouveau membre dans son catalogue le 12 avril prochain, Nos Yeux Fermés, signé de l’artiste Akira Sasô. Un titre qui se range dans la sous-collection “Conte Moderne” et affiche un prix de 16 euros.

Edité en 2015 sous le nom de Hana ni Tohitama e par l’éditeur Futabasha, Nos Yeux Fermés a été prépublié dans le magazine Gekkan Action de mai 2014 à avril 2015. Le public français découvrira alors son auteur, Akira Sasô, que l’éditeur présente :

Né en 1961 à Takarazuka, Akira Sasô découvre le manga tardivement, en parallèle de ses études au département littérature de la prestigieuse université de Waseda. Les œuvres du courant dit new wave, notamment celles de Katsuhiro Ôtomo et de Fumiko Takano, le marquent profondément et il commence à dessiner ses propres récits. Sasô fait ses débuts dans la profession en 1984 avec Shiroi Shiroi Natsu Yanen(Un été blanc, tout blanc), qui obtient le onzième Prix Tetsuya Chiba, organisé par les revues Weekly Young Magazine et Morning récompensant les jeunes talents. À ce jour il a déjà signé plus d’une vingtaine de séries et six recueils d’histoires courtes dont Shindô (L’Enfant prodige), adapté au cinéma et lauréat du Prix Osamu Tezuka ainsi que du Prix d’excellence au Japan Media Arts Festival. Parallèlement à son activité d’auteur, Akira Sasô enseigne le manga à l’université Seika de Kyoto depuis 2006.