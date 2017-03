Le film Hirune Hime (Ancien and The Magic Tablet) bientôt au cinéma en France

L’éditeur @Anime et le distributeur Eurozoom nous annoncent l’arrivée prochaine, au cinéma, du long-métrage Hirune Hime, dernier film de Kenji Kamiyama (GITS S.A.C, Eden of the East). La date reste à être précisée.

“Hirune Hime“ (Ancien and The Magic Tablet), le nouveau film de Kenji Kamiyama, à sortir prochainement au cinéma! avec @AmelEUROZOOMpic.twitter.com/DqWVGGnCYV — All the Anime France (@alltheanime_fr) 20 mars 2017

Voici venir son nouveau projet, Hirune Hime ~Shiranai Watashi no Monogatari, un long métrage animé, réalisé par le studio Signal.MD. Pour accompagner Kenji Kamiyama, Shigeto Koyama (Michiko e Hatchin) et Satoko Morikawa (saga Eden of the East) sont chargés du chara design et mecha design, Le français Christophe Ferreira, animateur sur Fujiko Mine et Oban Star-Racers, a confirmé sa participation au projet tout comme Anais Chevillard. Nous retrouvons aussi Bahi JD ou encore Toshiyuki Inoue (animateur-clé sur Paranoia Agent, Akira, Ghost in the Shell), ce qui représente l’un des meilleurs gages de qualité possible, !

Source : @Anime