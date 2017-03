Blood Blockade Battlefront : des infos pour la saison 2

Après une première saison bien remplie, le studio Bones va remettre le couvert sur Blood Blockade Battlefront, adaptation du manga éponyme de Yasuhiro Nightow. Depuis l’annonce de cette saison 2 baptisée Beyond, peu d’informations avaient filtré. Grâce à l’Anime Japan 2017, on en sait un peu plus.

Ainsi, on apprend que l’anime arrivera en octobre au Japon, avec 12 épisodes, et qu’il sera “plus fidèle” à la version originale. Pour remplacer la réalisatrice Rie Matsumoto, en charge de la première saison et performante, la production a fait appel à Shigehito Takayanagi. Un artiste qui a dirigé plusieurs épisodes de Card Captor Sakura mais aussi de Trigun (3-13). L’autre changement, c’est un script confié à Yasuko Kamo, déjà accompagné de Shigehito Takayanagi sur Galaxy angel A. Le chara-design reste lui toujours l’affaire du grand Toshihiro Kawamoto.

Distribuée par Kazé pour l’anime, la série Blood Blockade Battlefront est une série aussi éditée par Kazé dans sa version manga. Dans notre magazine AnimeLand n°210, on mettait en avant l’ambiguïté de l’auteur Nightow, toujours bon pour livrer un chara-design novateur et insuffler du rythme à son récit.

Source : ANN