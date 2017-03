TBT : Azumanga Daioh

Bien que confidentielle, la série humoristique de Kiyohiko Azuma a conquis une fanbase très solide en France à sa sortie ! Redécouvrez Azumanga Daioh, la comédie qui a ouvert le champ à l’adorable Yotsuba…

Comment trouver un titre ? En signant un contrat avec le magazine Dengeki Daioh pour un manga humoristique, Kyohiko Azuma trouve la solution en fusionnant les mots-clefs : Azumanga Daioh venait de voir le jour. De 1999 à 2002, le mangaka aligne les yonkoma, histoires humoristiques en quatre cases, mettant en scène des lycéennes peu banales : Sakaki l’athlétique taciturne qui fond pour les chats et chiens, Tomo l’hyperactive, Chiyo la surdouée de dix ans…

Avec un sens du rythme et de la posture inné, Azuma développe ses personnages au fil des tomes, leurs relations s’affermissant de plus en plus. A la fois bon enfant et gentiment vachard, le ton de la comédie plaît à tous les Japonais, au point qu’un’ série TV (130 épisodes de cinq minutes) voit le jour en 2002, année où le manga prend fin.

Si, depuis, Azuma a choisi un format plus long dans lequel dérouler les aventures de Yotsuba& !, Azumanga Daioh s’en distingue également par un rythme plus enlevé et ses ambiances variées. Un petit bijou d’humour trop souvent oublié du public français : et si, pour ses quinze ans, vous lui donniez une nouvelle chance… ?