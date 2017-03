La comédie Eromanga Sensei rejoint le catalogue de Wakanim

Abordant le “thème de la relation entre frère et sœur sur fond de comédie“, la série Eromanga Sensei arrivera avril chez Wakanim (le 8 avril au Japon).

Eromanga Sensei est une oeuvre adaptée du light novel éponyme, écrit et illustré par Tsukasa Fushimi et Hiro Kanzaki, également auteurs de la série Ore no Imoto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai. Du côté du staff, c’est d’ailleurs le même producteur qui est aux affaires, à savoir Shinichiro Kashiwada, homme de base d’Aniplex et ancien de JC. Staff (on en reparle très vite). Rien d’étonnant donc de retrouver A-1 Pictures à la production de l’animation, avec Ryohei Takeshita (épisode 5 de Flip Flappers) à la direction. Notons également la présence de Yui Ishikawa (Mikasa Ackerman) dans le casting.

Résumé Wakanim :

“Masamune Izumi est un auteur de Light novels. Il travaille en commun avec un mystérieux illustrateur qui se fait appeler « Eromanga Sensei ». En parallèle, Masamune vit seul dans un petit appartement avec sa jeune soeur, Sagiri, une Hikikomori. En effet, celle-ci ne sort jamais de sa chambre et exige de se faire nourrir par son frère. Ne supportant plus cette situation, Masamune oblige un jour Sagiri a quitter son refuge. Il fait alors une découverte qui va bouleverser sa vie : le fameux Eromanga Sensei n’est autre que sa soeur”.

