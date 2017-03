Le thriller L’ange de l’ombre en avril chez Komikku

Après L’île infernale et Anguilles démoniaques, l’artiste Yusuke Ochiai reviendra le 27 avril chez Komikku avec son nouveau thriller, L’ange de l’ombre.

Reposant sur un roman de Tetsuya Honda, Ayakashi no Hana -en version originale- s’est conclue en 2 tomes. Elle avait connu une prépublication dans le Young King de Gahosha en 2016. Komikku la présente comme une oeuvre “teintée de fantastique, revisitant à sa manière un des plus grands mythes du genre. Toujours aussi noir et adulte, le récit et le trait du mangaka marquent les esprits et captivent le lecteur tout en le tenant en haleine sans relâche !

Résumé Komikku :

“Un cadavre totalement pétrifié et vidé de son sang, un homme sauvé in extremis de sa mise à mort, la police sur les dents et les yakuzas impliqués… nous voici baignés dans l’intrigue sanglante de L’ange de l’ombre.

Une certaine Benisuzu est liée de près ou de loin à toutes ses affaires qui semblent mêlées les unes aux autres. On lève le voile sur cette justicière de l’ombre au fil de l’avancée de l’enquête et de la mise en lumière du passé. Tout le récit prend alors corps et on découvre des éléments troublants… La vérité se révélera certainement très surprenante !!”.

Source: Komikku