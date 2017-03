Coup d’œil sur le cosplay de l’Anime Japan 2017

L’immense salon Anime Japan ayant battu son plein ce week-end (avec près de 150 000 visiteurs, record battu), ANN et anime-com (via sa rédactrice Sarah Nelkin) ont fait une petite compilations des plus beaux (ou pas) cosplays observés. En plus des licences classiques ou en vogue, on retrouve des séries très récentes, comme Yôjô Senki. Si vous en voulez plus, n’hésitez pas à consulter les pages références.

On a une petite tendresse pour Madao( Gintama), signé du cosplayer Sametamisosiru. Et vous ?

Source : ANN