L’anime The Silver Guardian déjà chez Crunchyroll

C’est le week-end, mais Crunchyroll ne chôme pas en cette periode de nouvelle vague de simulcast. Ainsi, le diffuseur propose d’ores et déjà l’anime The SIlver Guardian. Un nouvel épisode sera ajouté tous les samedis à 15h35.

Avec une animation produite par le nouveau studio Emon et la présence d’un ancien membre important de Gonzo Shôji Murahama, The Silver Guardian (Gin no Guardian) est l’adaptation d’un web-manhua de Tencent. La série est réalisée par Masahiko Ôkura (Blue Drop, Yukikaze) et est le fruit ’une nouvelle coproduction entre la Chine et le Japon initiée par la société Haoliners Animation (Cheating Craft, Bloodivores, To Be Hero…).

Résumé Crunchyroll :

“Suigin est un joueur professionnel de jeux vidéo, mais il garde son activité secrète. Seule une élève de sa classe, Lei, est au courant. Un jour, Lei remet à Suigin un appareil lui permettant de tester un nouveau jeu en ligne, Grave Buster, mais avant même de lui expliquer comment il fonctionne, elle est kidnappée. Tandis qu’il cherche à l’aider, Suigin active accidentellement un processus qui le projette dans le jeu. Il se retrouve alors au cœur d’une bataille opposant des pilleurs de tombes aux protecteurs de la sépulture d’une déesse venue sur Terre il y a mille ans…”.

Source: Crunchyroll