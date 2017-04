L’anime Akashic Records of bastard Magical Instructor diffusé sur Crunchyroll

“Ta!Ta!Ta!Ta!Ta! Ouatttaaaaaaa !!!” Non, ceci n’est pas une mauvaise parodie d’Hokuto no Ken, mais c’est l’activité de Crunchyroll qui ne cesse de dégainer ses nouvelles acquisitions. Aujourd’hui, c’est l’anime Akashic Record of bastard Magical Instructor qui a commencé sa diffusion ce mardi à 15h30.

C’est le studio LidenFilms (The Heroic Legend of Arslan) qui adapte ce light novel illustré par Kurone Mishima (KonoSuba, Ange Vierge) et publié au au Japon depuis 2014 par Kadokawa. La réalisation est assurée par Minato Kazuto, un artiste que l’on découvrira donc puis son CV est tout neuf.

Résumé Crunchyroll:

“Sistine fréquente une école de magie pour améliorer ses performances dans l’espoir de résoudre la fameuse énigme du Château céleste. Mais son professeur favori vient de partir à la retraite et son remplaçant, Glenn, se révèle être paresseux et surtout d’une totale incompétence !

Alors, pourquoi cette prestigieuse académie l’a-t-elle recruté et le présente-t-elle comme l’un des meilleurs enseignants de son domaine ?”.

Source: Crunchyroll, alias Aka-47