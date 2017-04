Young Jump Gold, le nouveau magazine de l’éditeur Shûeisha

C’est dans son 19e numéro de l’année que le Weekly Young Jump annonce l’arrivée d’un nouveau magazine le 18 mai prochain, le Young Jump Gold.

Dans son line-up, on note la présence de Keisuke Yamato (Rough) qui s’illustrera avec sa nouvelle série Meishô, mais aussi d’un relunch de Pure Collector de nojo (photo droite). Le duo Lynn Okamoto (Elfen Lied)/ Mengo Yokoyari (Scum’s Wish) reprendra son oeuvre Kimi wa Midara no Boku no Jô, régulièrement stoppée depuis ses débuts en 2012 dans le Young Jump. Enfin, des spin-off de Minato-kun Monogatari et de Kaguysa-sama wa Kokurasetai ~Tensai-tachi no Rensai Zunō Sen sont aussi annoncés.

Enfin, notons que Tokyo Ghoul (Sui Ishida) et un personnage de Aqours (gravure-idol) figureront sur la couverture de ce premier numéro.

Source: ANN