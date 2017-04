Kana: La mangaka Irono (The Grim Reaper) invitée de Japan Expo 2017

Les beaux jours arrivent, et les premiers noms d’invités pour Japan Expo 2017 (6-9 Juillet, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte) fleurissent. Aujourd’hui, c’est Kana qui annonce la venue de la mangaka Irono.

Cette visite vient accompagner la sortie du tome 1 de The Grim Reaper and an argent cavalier, nouvelle série fantastique de l’éditeur et première série d’Irono. Shinigami to gin no kishi, en version originale, compte 5 volumes sortis à ce jour depuis 2014 et son édition chez Square Enix.

Résumé Kana:

“Il était une fois un frère et une sœur qui étaient de grands sorciers…Le grand frère découvre le moyen d’accéder à l’immortalité : dévorer des âmes. Il devient alors le Seigneur de la mort, à chaque fois un peu plus assoiffé d’âmes humaines, et il lance sur le monde les Larvas, des humains métamorphosés chargés de récolter des âmes pour lui. Sa petite sœur Lemuria, se rebelle et fonde un ordre de chevaliers chargé de traquer et éliminer les Larvas…

Deux cents ans se sont écoulés… Le jeune Cyan décide de devenir lui aussi un chevalier pour sauver l’âme de la descendante de Lemuria. Mais pour cela, il se lance dans une quête qui pourrait bien lui coûter la vie…”.

Source : Kana