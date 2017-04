Une nouvelle série anime pour Ghost In The Shell

Après les OVA Arise de 2013, The New Movie en 2015 et l’adaptation live, Ghost In The Shell va faire l’objet d’une nouvelle série anime. C’est Kôdansha et le studio Production I.G qui l’annoncent.

Impossible de savoir, pour l’instant, s’il s’agira d’une troisième saison de l’excellente série Stand Alone Complex (2002) ou autre. En revanche c’est bien Kenji Kamiyama qui sera à la réalisation, accompagné de Shinji Aramaki. En septembre dernier, déjà, Kenji Kamiyama avait évoqué que d’autres informations sur la licence seraient connues, en réponse à une question d’un fan sur une saison 3 de GITS S.A.C.

