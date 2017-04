Projection exceptionnelle de deux documentaires sur Hayao Miyazaki et Naoki Higashida !

La chaîne de télé japonaise NHK World Tv et la Maison de la culture et du Japon organisent, mercredi 12 avril à Paris, une projection de documentaires intitulé “À LA RENCONTRE DE NHK WORLD TV”, rendant en hommage à Hayao Miyazaki et Naoki Higashida.

L’évènement se déroulera à la Maison de la Culture et du Japon. De plus, l’entrée est libre uniquement sur réservation.

Au programme :

À 18h30 : What you Taught Me About My Son, ce documentaire concerne un jeune garçon japonais de 13 ans autiste écrivant un roman sur le fait de vivre avec cette maladie. Tout le long de son projet, il a été accompagné de l’auteur britannique David Mitchell (Cloud Atlas).

À 20h30 : Never-Ending Man: Hayao Miyazaki, ce documentaire suit le maître de l’animation japonaise et co-fondateur du Studio Ghibli sorti de sa retraite pour réaliser son premier film en 3D.

Deux invités seront présent afin de répondre aux questions du public. Il s’agit de Miwako Nishikawa, senior manager de la division « global strategy » de NHK et Takuya Maruyama, réalisateur de What you Taught Me About My Son.

Cliquez ici pour plus d’informations.

Source : NHK World