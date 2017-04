Une nouvelle vidéo pour le 6e DVD/Blu-ray de Yuri!!! on Ice

Le site officiel de l’anime Yuri!!! on Ice a annoncé aujourd’hui que le 6e et dernier DVD/Blu-ray de la série allait contenir “une vidéo d’une toute nouvelle prestation de Yuri Plisetsky ‘Welcome to the Madness‘” le 26 mai prochain.

La vidéo, en plus de nous en mettre plein les yeux, présentera le titre Welcome to The Madness de l’album Oh! Suketora!!! Yuri!!! on Ice Original Skate Song Collection. Voici une vidéo promotionnelle de la prestation :

On a hâte de voir la vidéo dans son intégralité !

Le site officiel a également dévoilé le 29 avril dernier le visuel ci-dessous pour l’évènement Yuri!!! on Stage, qui offrira de nombreux goodies (dont DVD/Blu-ray de la série).

Source : ANN