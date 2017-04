Le film Hirune Hime – Rêves éveillés – sortira en France le 12 juillet

On attendait la date officielle, la voilà qu’elle tombe ! Le film Hirune Hime, de Kenji Kamiyama (GITS Stand Alone Complex) et Signal.MD, sera à l’affiche en France à partir du 12 juillet 2017.

“Hirune Hime, Rêves éveillés” sortira le 12 juillet au cinéma en France. Un film de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell SAC). pic.twitter.com/JzMFrtsL8c — Catsuka (@catsuka) 11 avril 2017

Pour accompagner Kenji Kamiyama, Shigeto Koyama (Michiko e Hatchin) et Satoko Morikawa (saga Eden of the East) sont chargés du chara design et mecha design, Le français Christophe Ferreira, animateur sur Fujiko Mine et Oban Star-Racers, a confirmé sa participation au projet tout comme Anais Chevillard. Nous retrouvons aussi Bahi JD ou encore la référence Toshiyuki Inoue (animateur-clé sur Paranoia Agent, Akira, Ghost in the Shell) parmi les animateurs.

Source : Catsuka