Quand papa Thomas Romain redessine les créations de ses enfants

Bien connu des animefans, et des lecteurs d’AnimeLand puisqu’il anime la rubrique How to Anime, le designer et réalisateur Thomas Romain est aussi un père merveilleux. Pour preuve, il partages depuis plusieurs mois les créations de ses fils. Enfin, pas tout à fait : il met, comme il le dit si bien, “sa technique au service de leurs idées”, en redessinant ce que ses enfants imaginent !

親子デザイン工房 (No.15)

ドラゴンキーパー

原案:長男(10)

イラスト:パパ Dragon Keeper

Original design: son (10)

Illustration : dad Skirt made of true Dragonscale pic.twitter.com/xh9lYTMLnH — ThomasRomain ロマン・トマ (@Thomasintokyo) 9 avril 2017

親子デザイン工房 (No.13)

ブラッドデッドプリンス

原案:長男(10)

イラスト:パパ Blood Dead Prince

Original design: son

Illustration : dad Beware of the Undead 💀 pic.twitter.com/JivtvEww4W — ThomasRomain ロマン・トマ (@Thomasintokyo) 26 mars 2017

親子デザイン工房 ~ 2月まとめ

Father and sons’ design workshop ~ February 2017 pic.twitter.com/2ZpOcCAZ7J — ThomasRomain ロマン・トマ (@Thomasintokyo) 24 mars 2017

Pour les plus passionnés d’entre vous, l’artiste a plus récemment mis en ligne les étapes de son procédé créatif : crayonné, encrage, mise en couleurs… On a envie de lui confier nos vieilles idées couchées sur un bout de papier quand on avait 8-9 ans, avec nos héros aux noms improbables (ou ridicules, c’est selon !). Évidemment n’hésitez pas à suivre Thomas Romain sur son compte Twitter. L’homme est toujours généreux en observations, partages, et autre autres témoignages sur le monde de l’animation

Father & Sons Design Workshop Project – Watercolor timelapse.

親子デザイン工房の水彩タイムラプス🎨pic.twitter.com/gZJhQ2gJ4P — ThomasRomain ロマン・トマ (@Thomasintokyo) 11 avril 2017

Source : Compte Twitter de Thomas Romain