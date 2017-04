Décès du producteur Minoru Takanashi (Wolf’s Rain, Macross, Escaflowne)

C’est par un tweet de Thomas Romain que nous apprenons le décès du producteur Minoru Takanashi, un vétéran de la maison Bandai. En plus d’être un homme très important dans le parcours de l’artiste français, Minoru Takanashi était un producteur remarquable. L’information fut aussi confirmée par le chara-designer Nobuteru Yuki.

Minoru Takanashi, producer at Bandai Visual has passed away. He was the man who gave me the chance to begin my career in Japan.

— ThomasRomain ロマン・トマ (@Thomasintokyo) 12 avril 2017