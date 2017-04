Une (magnifique) nouvelle vidéo pour Mary and the Witch’s Flower (Studio Ponoc)

Dès les premières images diffusées sur le net, le long-métrage Mary and the Witch’s Flower (Mary to Majo no Hana) a vraiment fasciné les amateurs d’animation. Et ce n’est pas ce deuxième trailer qui va changer la donne, bien au contraire !

Le film d’Hiromasa Yonebayashi sortira dans les salles Japonaises le 8 juillet prochain. Ancien talent du studio Ghibli et réalisateur de Souvenirs de Marnie mais aussi d’Arrietty, l’homme revient avec ce film produit au sein de son studio Ponoc, fondé avec le producteur Yoshiaki Nishimura.

L’histoire repose une nouvelle fois sur un roman de Mary Stewart, The Little Broomstick. Pour compléter le staff, c’est Riko Sakaguchi (Princesse Kaguya) qui adapte le script. La musique elle, a été confiée à Takatsugu Muramatsu, présent sur le prochain film de M. Yuasa, Yoake Tsugeru Lu no Uta. Avec cette identité graphique et compte tenu du passif d’Hiromasa Yonebayashi, il n’est pas impossible qui plusieurs talents de Ghibli participent à la bonne tenue technique du film. Au staff artistique, s’est greffé dernièrement des infos sur le casting.

L’histoire, elle, nous plonge dans l’aventure de la petite Mary, entraînée malgré elle dans une sombre école de magie réalisant des expériences terribles sur les animaux.

Source : ANN