TBT : City Hunter

C’était le 6 avril 1987. Pour la première fois, le quartier de Shinjuku où règne le City Hunter de Tsukasa Hojo s’animait dans les petits écrans japonais. Trente ans plus tard, la série reste le dernier héritage de l’ère Showa.

Tour à tour classieux et pervers, Ryô Saeba tire bien entendu la couverture à lui. Farouche et sensible, Kaori a bouleversé plus d’un spectateur. Mais le véritable héros de City Hunter est le quartier de Shinjuku, comme l’a bien compris le réalisateur Kenji Kodama. Spécialiste des séries fleuve (il supervise depuis 1996 l’inusable Détective Conan), il retranscrit à merveille l’ambiance nocturne des néons du quartier chaud de Kabuki-cho, toile de fond des investigations de Ryô.

Une saison de 51 épisodes, une deuxième de 63 : entre avril 1987 et juillet 1989, City Hunter est présent au poste chaque semaine grâce au savoir-faire des studios Sunrise ! Le passage à l’ère Heisei (le 7 janvier 1989) change la donne : les troisième et quatrième saisons en 1990 et 1991 ne dureront que 13 épisodes. Car, depuis le film .357 Magnum, les aventures de Ryô prennent toute leur dimension en long métrage au cinéma, en OAV ou en téléfilm, le dernier datant de 1999. Outre l’ère Shôwa, City Hunter marque donc également la fin du vingtième siècle…