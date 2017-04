Le documentaire Never-Ending Man: Hayao Miyazaki de NHK était projeté à la Maison de la Culture du Japon. Une première en France, et dans le monde, puisque Ghibli n’avait auparavant pas validé l’utilisation des images et extraits des films présents dans le documentaire pour l’international.

Kaku Arakawa, le réalisateur, commence son documentaire par l’annonce de Hayao Miyazaki réalisée publiquement en 2013 (« Je prends ma retraite… Je le pense cette fois »). Puis, en 2015, il rencontre à nouveau le maître et co-fondateur du studio pendant plusieurs mois (jusqu’à fin 2016) alors que Miyazaki, âgé de 75 ans, décide de se lancer dans le court métrage Boro la chenille en animation 3D – pour la première fois !

Le film montre certains aspects touchants de la personnalité de Miyazaki mais ne gomme pas pour autant d’autres aspects de lui (son côté perfectionniste, direct dans ses propos). On découvre de nombreux plans de Boro en avant-première (aquarelles et layouts de Miyazaki, création en 3D, extraits de la scène d’ouverture…). On regrette le manque de caméras stabilisées, qui risque fort de donner le mal de mer à certain(e)s.

Le ton humble qui transparait après visionnage provient d’un réalisateur en retrait. Il laisse ainsi l’espace nécessaire à Miyazaki et son équipe pour travailler sans trop d’intrusions. Cela explique également la différence de son lors de certains passages (Miyazaki ne voulait pas qu’une équipe complète de tournage soit présente dans son atelier, et met la musique classique à un volume élevé).

Organisé en chapitres, ce documentaire de 70 minutes retrace la vie professionnelle de Miyazaki (plusieurs extraits « pré-retraite », entretien avec lui et Suzuki, vidéo d’archives…). Mais surtout, Arakawa révèle l’homme aux yeux des spectateurs : un homme vieillissant, conscient de ses limites, en proie aux doutes et qui voit ses anciens collègues et amis partir avant lui mais qui n’est finalement pas prêt de raccrocher pour autant !

Cliquez pour visualiser un extrait. Rendez-vous sur la chaîne de la NHK World le 3 juin prochain, à 17 h 10 et 23 h 10, pour la version courte (49 minutes).

Les photos sont extraites du documentaire et © NHK