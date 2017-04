Perfect Blue : la jolie version collector de Kazé se dévoile

Conformément à ce qu’avait annoncé Kazé, l’éditeur prévoit bien de rééditer le chef-d-oeuvre de Satoshi Kon, Perfect Blue (1998), le 24 mai prochain, en VF/ VOSTFR, en DVD (14.95 euros), blu-ray (19.96 euros) ou combo collector (49.97 euros).

.

L’édition collector prévoit, en bonus :

Enregistrement « Angel of the Heart » (4’20)

Entretien avec Junko Iwao (5’40)

Entretien avec Satoshi Kon (11’)

Le trailer japonais (1’55)

Le storyboard du film comprenant les scènes coupées (192 pages)

Artbook (64 pages couleurs)

Les versions simples ne contiendront “que” l’enregistrement, les deux entretiens et la bande-annonce japonaise. Thriller psychologique d’une grande virtuosité, Perfect Blue est une merveille de réalisation produite par Masao Maruyama au sen du studio Madhouse. On y retrouve les meilleurs talents de l’époque, mais aussi les plus prometteur d’entre eux : Hidenori Matsubara, Takeshi Honda et Mitsuo Iso chez les animateurs, Sadayuki Mirai (Durarara!!, Millenium Actress) au script, ou encore Kou Matsuo (films Berserk, saga Gundam) dans l’équipe de direction. Du très très haut niveau.

Résumé Kazé:

“Mima, une chanteuse adulée et extrêmement populaire décide de quitter son groupe pour se vouer à une carrière d’actrice. Alors que cette décision provoque la colère de nombreux fans, elle persiste et accepte un petit rôle dans une série télévisée. L’image sage et édulcorée de l’icône pop est alors écornée lorsque la jeune femme doit jouer des scènes de viol collectif et se dévoile nue dans des photos de charme. Mais un fan semble bien plus virulent et rancunier que les autres. Depuis sa reconversion, d’inquiétants événements entourent Mima et ses proches : des hallucinations, des menaces et pire encore… des meurtres. Sa vie glisse lentement dans un cauchemar et la fiction semble rattraper la réalité : le personnage qu’elle incarne dans la série prend le pas sur elle. Qui est-elle vraiment ?”.

Source : Kazé