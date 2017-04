Une nouvelle femme Super Saiyan et Jhon Rachid en comédien dans Dragon Ball Super ?

Tandis que nous sommes en plein tournoi de l’arc Champa (si vous suivez nos chroniques quotidiennes), la diffusion de Dragon Ball Super au Japon se poursuit avec un 86e épisode et l’arc Survie de l’Univers. Ainsi, nous apprenons dans le dernier numéro du magazine V-Jump qu’une nouvelle Saiyan allait faire son apparition dans la série.

DB Super, it appears that a new Saiyan has appeared! The 6th, the 7th Universe… from where is this Saiyan from?! She doesn’t have a tail?! pic.twitter.com/3Ml0EjggS2

