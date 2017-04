Le contenu du prochain One Piece Magazine se dévoile !

La saga One Piece va avoir droit à un magazine qui lui sera entièrement consacré, le One Piece Magazine. Ce projet marquera les 20 ans de publication du célèbre manga d’Eichiirô Oda. Les 3 premiers numéros sortiront en juillet, août et septembre au Japon.

Ainsi, nous apprenons aujourd’hui (via une info à paraître dans les Jump 21/22) que le magazine contiendra, en plus d’un grand poster illustré par Oda lui-même, une affiche Luffy Wanted, et une série de romans dédiée au passé du personnage d’Ace (baptisée “A”). Si tout le contenu n’a pas filtré, nous savons que des illustrations de fans seront incluses, des photos de fans, listing de goodies, poèmes Haiku, ainsi que de larges questions/réponses avec l’éditeur.

C’est en effet en 1997 que l’éditeur Shueisha a lancé One Pience, disponible chez nous via Glénat. Le dernier volume sortie (photo du bas) date de février, le 85e, et prochain tome, est attendu pour mai au Japon.

