TBT : Yakitate!! Ja-pan

Le 18 avril 2007, le public japonais faisait ses adieux aux héros de Yakitate!! Ja-pan dans son 26e et ultime tome. Pendant cinq ans, il aura salivé devant les créations surréelles de ses boulangers particuliers…

Incontournables au Japon où ils sont appelés « gourmet manga », rares sont les mangas culinaires à avoir atteint la France, à l’image du Petit chef. En se focalisant sur le pain, notre symbole national, le manga de Takashi Hashiguchi avait tout pour réussir dans notre pays… après avoir cartonné au Japon, fanatique de pâtisseries en tout genre. Son trait élégant et raffiné sert une structure classique au possible (un héros surdoué entouré de camarades souhaite créer le meilleur pain du Japon)… et un humour sans limites !

Plus que ses personnages improbables (le manager et sa coupe afro) ou ses pains à la thématique fofolle (pain qui ne moisit pas ou cuit au micro-ondes), on retient surtout de Yakitate!! Ja-pan ses allégories illustrant les orgasmes gustatifs des consommateurs, téléportés sur la Lune ou au Paradis ! Porté par une excellente adaptation animée (69 épisodes de 2004 à 2006), le manga a trouvé son public en France grâce aux éditions Delcourt à partir de 2005. Sans son succès, l’éditeur n’aurait peut-être jamais persévéré dans la voie du « gourmet manga » presque dix ans plus tard, avec le plus fripon Food Wars !