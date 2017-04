Staff, trailer et casting pour l’adaptation anime de Code:Realize

C’est au cours d’un event dédié à son projet anime que Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ ( Code:Realize ~Sōsei no Himegimi) a dévoilé une première vidéo. La diffusion commencera en octobre au Japon.

Adapté d’un jeu vidéo, Code:Realize narre la rencontre entre Cardia – une jeune fille tuant tout ce qu’elle touche à cause d’un poison dans son corps – et un certain Arsène Lupin. Ensemble, ils tenteront de retrouver le père de Cardia dans un Londres aux forts relents steampunk.

Côté staff, nous retrouvons le réalisateur de The Prince of Tennis II, Hideo Yamamoto, chez le studio M.S.C (OAV I’ll), et un chara-design adapté par l’animatrice Aya Nakanishi (Samurai 7). Le casting est également connu puisque nous retrouvons :

Source : ANN